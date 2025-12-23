El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y los hutíes acuerdan un intercambio de unos 3.000 presos

Archivo - Imagen de archivo de varios hutíes armados en Yemen. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes han alcanzado un acuerdo para un intercambio de presos y detenidos que implicará a cerca de 3.000 personas y contará con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según han confirmado las partes implicadas en el pacto.

El grupo negociador del Gobierno yemení ha afirmado que el acuerdo ha sido alcanzado durante unas conversaciones en la capital de Omán, Mascate, en presencia del enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, antes de indicar que serán liberadas cerca de 2.900 personas, incluidos varios extranjeros.

Asimismo, ha subrayado que el equipo "trabajó de forma diligente" para lograr este acuerdo y ha trasladado a la familia de los afectados que "hay esfuerzos en marcha para acelerar la aplicación de los mecanismos acordados", además de dar las gracias a Mascate por su labor de mediación, según ha informado la agencia yemení de noticias SABA.

Por su parte, Abdulqder al Mortada, integrante de la delegación de los hutíes, ha señalado en su cuenta en la red social X que "se ha firmado un acuerdo con la otra parte para un intercambio de presos a gran escala". "Implica a 1.700 de nuestros presos a cambio de 1.200 de los suyos, incluidos siete saudíes y 23 sudaneses", ha sostenido.

"Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a nuestros hermanos de Omán por sus grandes esfuerzos para acoger, patrocinar y hacer de esta reunión un éxito. Publicaremos los detalles más adelante, si Dios quiere", ha zanjado Al Mortada.

La oficina de Grundberg ha aplaudido el acuerdo, alcanzado tras doce días de reuniones en Omán en el marco de la décima reunión del Comité de Supervisión para la Implementación del Acuerdo de Liberación de Detenidos, establecido en virtud del Acuerdo de Estocolmo, firmado en 2018.

Así, ha subrayado que este pacto "es un paso positivo y significativo que, esperamos, aliviará el sufrimiento de los detenidos y sus familias en todo Yemen". "La aplicación efectiva del acuerdo requerirá la participación y la cooperación constantes de las partes, un apoyo regional coordinado y esfuerzos sostenidos para consolidar este progreso y lograr nuevas liberaciones", ha explicado.

Por ello, la oficina de Grundberg ha destacado en un comunicado publicado en su cuenta en X que mantiene su compromiso a la hora de "seguir facilitando la aplicación del Acuerdo de Intercambio de Detenidos, de conformidad con los principios humanitarios", al tiempo que ha expresado su gratitud a Omán por sus esfuerzos en este sentido.

En esta línea, el CICR ha aplaudido el "acuerdo preliminar" alcanzado por las partes y ha pedido que sea aplicado. "Estamos preparados y decididos a llevar a cabo la liberación, el traslado y la repatriación de los detenidos para que las personas separadas de sus familias puedan reunirse de forma segura y digna", ha sostenido la jefa de la delegación del organismo en Yemen, Christine Cipolla.

"Contamos con la cooperación de las partes en conflicto. Es fundamental que cumplan con los compromisos asumidos en virtud del acuerdo e identifiquen con prontitud a los detenidos que serán liberados", ha reseñado. El CICR ya medió en una liberación de más de 900 detenidos en Yemen y de más de un millar en 2023, tras sendos pactos entre las partes enfrentadas.

La guerra en Yemen, desatada en 2015, ha terminado por hundir al que era uno de los países más pobres del mundo en una de las peores catástrofes humanitarias en la actualidad. Los esfuerzos para impulsar un acuerdo de paz entre los rebeldes y las autoridades reconocidas internacionalmente, apoyadas militarmente por Arabia Saudí, no han permitido hasta ahora lograr un acuerdo de paz.