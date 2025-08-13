Grecia despliega 5.000 bomberos para combatir decenas de incendios forestales

Una mujer pasea ante la sede del Parlamento de Grecia en Atenas - Socrates Baltagiannis/dpa

ATENAS 13 Ago. (DPA/EP) -

Unos 5.000 efectivos de Bomberos de Grecia están desplegados este miércoles para combatir los numerosos incendios desatados desde el lunes y que preocupan especialmente en los alrededores de la ciudad de Patras, en la región de Preveza y en las islas de Quíos y Zante.

La sequía, los fuertes vientos y el intenso calor se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para la peor ola de incendios en Grecia de este año, hasta el punto de que sólo el martes se iniciaron 82 nuevos fuegos, como ha explicado el responsable de una asociación de Bomberos, Kostas Tsingas, a la cadena ERT.

Las autoridades han recomendado a la población que extreme las precauciones, ordenando la evacuación de algunas zonas ante el temor de que puedan ser alcanzadas por las llamas. El Gobierno de Grecia ha solicitado la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para reforzar sus equipos de extinción.

"Los hombres y mujeres de los servicios de emergencias están exhaustos. Su trabajo es heroico", ha resaltado Tsingas.