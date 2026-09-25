Grecia reclama ante la ONU proteger la libertad de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York - NACIONES UNIDAS

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha defendido ante la ONU la necesidad de preservar la libertad de navegación y el tránsito por los estrechos internacionales ante la creciente utilización de algunas de las principales rutas marítimas como escenarios de confrontación geopolítica, una situación que, según ha advertido, amenaza con generar efectos negativos sobre las cadenas de suministro, los mercados energéticos y la seguridad alimentaria a escala global.

Mitsotakis ha reivindicado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como una muestra de la eficacia del multilateralismo y ha subrayado que sus principios deben mantenerse como referencia para afrontar las actuales disputas internacionales.

"La libertad de navegación y el paso sin restricciones por los estrechos internacionales, tal como lo garantiza el Derecho Internacional, deben defenderse a nivel mundial", ha señalado el jefe del Gobierno griego, que ha adelantado que esta cuestión ocupará un lugar prioritario durante la presidencia griega del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre.

El mandatario griego se ha apoyado asimismo en la Convención de sobre el Derecho del Mar al abordar su vínculo con la vecina Turquía. Mitsotakis ha defendido la necesidad de que ambos países acuerden una vía avanzar en sus relaciones y ha señalado el citado instrumento como el "único" marco jurídico de referencia para afrontar la prolongada disputa entre Atenas y Ankara sobre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de ambos países.

"Al fin y al cabo, no podemos cambiar nuestra geografía y estamos destinados a vivir uno al lado del otro", ha declarado, apelando al diálogo como elemento "esencial para la paz y la prosperidad".

UNA SOLUCIÓN FINAL PARA CHIPRE

El representante del Gobierno heleno ha defendido asimismo la necesidad avanzar hacia una solución al conflicto de Chipre y ha advertido de que las tensiones existentes en la región pueden terminar afectando a la estabilidad del conjunto de la zona, al tiempo que ha subrayado que la división de la isla continúa siendo una cuestión pendiente para la comunidad internacional.

"Han transcurrido 52 años desde la invasión ilegal de Turquía y la ocupación continuada de parte de la isla. Una violación flagrante del Derecho Internacional, cuyas consecuencias persisten hasta el día de hoy", ha denunciado.

En este contexto, Mitsotakis ha considerado que la cuestión chipriota representa también un desafío para Naciones Unidas y para su capacidad de garantizar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por sus propios órganos, así como los principios recogidos en la Carta de la organización.

Grecia ha expresado asimismo su respaldo a las iniciativas impulsadas por el secretario general, António Guterres, a fin de generar las condiciones que permitan recuperar unas negociaciones sustantivas entre las partes y ha manifestado su deseo de que el proceso "pueda registrar avances durante el tiempo que (a Guterres) le queda en el cargo".

Al mismo tiempo, Atenas ha reclamado que estos esfuerzos tengan continuidad cuando el actual secretario abandone el puesto y que su sucesor mantenga como objetivo la reunificación de la isla, siempre de acuerdo con las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con una Chipre "libre de fuerzas de ocupación".

La cuestión chipriota se sitúa así, según Grecia, dentro de un debate más amplio sobre el respeto de los principios del orden internacional. "Los principios que están en juego en Chipre también se están poniendo a prueba en otros lugares", ha advertido.

SOBRE LAS TENSIONES EN ORIENTE PRÓXIMO

En otros fragmentos de su discurso, el mandatario griego ha abordado la situación de algunos de los principales focos de tensión y conflicto internacionales en la actualidad. En relación con Oriente Próximo, Mitsotakis ha presentado a Grecia como un país dispuesto a facilitar el entendimiento, en un contexto global marcado por profundas transformaciones. "Somos un constructor de puentes, no un agitador", ha afirmado.

Sobre el conflicto en Gaza, ha reclamado una aplicación efectiva del Plan de Paz y ha defendido el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, ha alertado de que no deben continuar las actuaciones ilegales en Cisjordania, alegando que ponen en peligro las posibilidades de establecer un Estado palestino viable.

Sin salir de la región, ha abordado también la actualidad política de Líbano, donde ha considerado "imprescindible" una actuación coordinada para impedir que se produzca un vacío de seguridad y garantizar que, una vez concluya el mandato de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), se mantenga una presencia internacional y europea efectiva.