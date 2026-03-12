Grecia traslada su Embajada en Teherán a Azerbaiyán a medida que avanza la ofensiva contra Irán

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Grecia. - Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag / DPA - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han informado este jueves del traslado de su Embajada iraní a Azerbaiyán para garantizar la seguridad de la legación diplomática a medida que avanza la ofensiva contra Irán, que fue lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El Ministerio de Exteriores griego ha confirmado así el traslado a Bakú, la capital azerí, una medida que justifica con la "guerra en Oriente Próximo", según informaciones recogidas por la cadena de televisión griega ERT.

Asimismo, ha indicado que la medida responde al "deterioro de la situación de seguridad" en la capital iraní debido a las explosiones registradas durante los últimos días, una medida similar a la adoptada recientemente por las autoridades neerlandesas. Además, países europeos como España, Austria, Suiza e Italia, entre otros, han procedido ya al cierre de sus Embajadas en Teherán y han traspasado los servicios a Bakú.

En este sentido, ha aclarado que de momento no se han registrado solicitudes por parte de ciudadanos griegos para ser repatriados desde Irán dado que la mayoría de los que allí se encuentran son trabajadores de la Embajada o empleados de la misma.