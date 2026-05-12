Groenlandia insta a EEUU a tener una "agenda clara" de cara a posibles negociaciones

Archivo - El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha exigido al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, contar con una "agenda clara" de cara a una posible reunión entre las partes en el marco de las constantes reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla.

"Estamos negociando, pero no hemos llegado a un acuerdo", ha expresado el primer ministro, instando a Washington a respetar las 'líneas rojas' de Groenlandia y reiterando que no aceptarán amenazas después de que Trump haya dicho varias veces en los últimos años que quiere anexionarse el territorio.

Nielsen ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Copenhague, que están dispuestos a "hacer más". "Estamos dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en la OTAN en materia de seguridad internacional. Estamos dispuestos a tener una cooperación empresarial más amplia y eficaz", ha aseverado.

Sus palabras se producen a una semana de la celebración de una importante conferencia sobre el futuro de Groenlandia en Nuuk en la que está previsto que participe Landry, si bien no se espera que acudan representantes de las autoridades de Dinamarca, ha recogido el diario 'Sermitsiaq'.

Según ha revelado la cadena británica BBC, la Administración Trump ha mantenido cinco reuniones desde enero con representantes de Groenlandia y Dinamarca para establecer tres nuevas bases militares en el sur de la isla ártica, cuyo objetivo estaría centrado en la vigilancia de actividades por parte de Rusia y China en una zona del Atlántico Norte.

Washington ya cuenta con una base en territorio groenlandés, la base aérea de Pituffik. Estados Unidos puede establecer instalaciones militares en Groenlandia en virtud del acuerdo de defensa de 1951. Se estima que las nuevas bases podrían recibir el mismo estatus que Pituffik.