Un grupo de 71 diputados laboristas piden a Corbyn que apoye un segundo referéndum sobre el Brexit

Publicado 16/01/2019 12:57:03 CET

LONDRES, 16 Ene. (Reuters/EP) -

Un grupo de 71 diputados laboristas y trece eurodiputados de esta formación han enviado una carta a su líder, Jeremy Corbyn, para que cambie de postura y apoye la celebración de un segundo referéndum para que Reino Unido tenga la opción de continuar en la Unión Europea, ha informado la cadena de televisión británica Sky News.

La misiva de los diputados y eurodiputados laboristas llega horas después de la mayor derrota parlamentaria que ha sufrido la primera ministra británica, Theresa May, con el claro rechazo de la Cámara de los Comunes al acuerdo sobre el Brexit negociado por la jefa del Gobierno con los 27.

El rechazo al plan de May, tumbado con 432 votos en contra y 202 a favor, ha dado paso a la presentación de una moción de censura por parte del líder laborista, Jeremy Corbyn, que antes de la crucial votación del martes ya se había mostrado reacio a la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit.

Tras la derrota del martes en la Cámara Baja británica, los 71 diputados y los trece eurodiputados del Partido Laborista han firmado la misiva enviada a Corbyn para pedirle un segundo referéndum sobre el Brexit y se han manifestado en la puerta del Parlamento para exigir esta segunda consulta. Una de las diputadas, Bridget Phillipson, ha asegurado que el 60 por ciento de los electores que les votaron querían la salida de la Unión Europea y ahora abogan por un segundo referéndum según informa Sky News.

La diputada ha dicho que si la moción de censura contra May no prospera esta tarde, su partido debería volcarse para la celebración de una segunda consulta sobre el futuro de Reino Unido en la Unión Europea tras el rechazo al plan de May. El Partido Laborista cuenta con 256 parlamentarios en la Cámara de los Comunes.

En caso de prosperar la moción de censura presentada por los laboristas, se abrirá un plazo de catorce días en el que el Gobierno podría volver a intentar recuperar la confianza del Parlamento o se podría presentar otro gabinete. Transcurrido ese plazo, se convocarían elecciones.

El escenario más previsible, según la prensa británica, es que la moción de censura no sea aprobada, lo que dejará a May al frente del Gobierno sin que esté claro cuál será la estrategia a seguir tras el rechazo parlamentario al Tratado de Retirada pactado con los 27.