Un grupo de eurodiputados se reunirá con el presidente de Guatemala ante la renovación judicial y electoral

Sesión plenaria en el Parlamento Europeo. - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de once parlamentarios del Parlamento Europeo viajará la próxima semana a Guatemala, donde se reunirán con el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo, así como con congresistas, representantes indígenas, empresariales y de la sociedad civil, todo ello a las puertas de la renovación de la justicia y del tribunal electoral guatemalteco.

Esta representación, encabezada por la presidenta de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con los países de América Central, Diana Riba i Giner (ERC), estarán en Ciudad de Guatemala desde el martes 17 de febrero hasta el jueves 19 de febrero.

También acudirán otros eurodiputados españoles como José Cepeda (PSOE), Raúl de la Hoz Quintano (PP), Esther Herranz (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Nora Junco (independiente tras salirse de Se Acabó la Fiesta).

La visita tiene lugar en un momento vital para Guatemala, marcado por la renovación de las principales autoridades judiciales y electorales a través de elecciones secundarias, unos comicios donde los ciudadanos pueden renovar la composición del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y también eligen al nuevo fiscal general.

La delegación del Parlamento Europeo se reunirá con Arévalo y los ministros de Exteriores, Carlos Ramiro Martínez; e Interior, Marco Villeda. Además, mantendrán encuentros con congresistas, jueces de la Corte Suprema de Justicia y con las autoridades indígenas locales, así como con representantes de la sociedad civil y el sector empresarial.

Por último, visitarán un proyecto cofinanciado por la UE sobre la promoción de los Derechos Humanos de las mujeres y los pueblos indígenas.

CRISIS POLÍTICA DESDE 2023

Guatemala enfrenta una crisis política y judicial desde que en las elecciones presidenciales de 2023, el entonces recién elegido presidente Bernardo Arévalo, candidato del izquierdista Movimiento Semilla, tuvo que enfrentar movimientos de la Fiscalía de Guatemala para revertir el resultado de los comicios en el país de Latinoamérica.

De hecho, el pasado 9 de enero los Estados miembros de la Unión Europea acordaron prolongar durante un año las sanciones contra casi una decena de personas y una entidad en Guatemala por sus ataques a la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país latinoamericano.

Las personas incluidas en la lista están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar o transitar por los Estados miembros de la UE. Además, tanto las personas como la entidad designadas están sujetas a la congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición, tanto directa como indirectamente.

Estas sanciones selectivas están diseñadas para afectar "estrictamente solo" a quienes son responsables de, participan en, prestan apoyo o se benefician de "acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala".

Con todo, los Veintisiete han promovido anteriormente una misión 'ad hoc' para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de estas tres instituciones clave como son el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.