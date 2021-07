El Grupo NSO tilda de "erróneo" y "falso" que la lista publicada esté relacionada con objetivos de Pegasus

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo NSO, el propietario del software espía Pegasus, ha tildado este miércoles de "erróneo" y "falso" que los nombres de la lista publicada por el consorcio de medios Forbidden Stories esté "necesariamente" relacionado con un objetivo o potencial objetivo del programa informático.

"Cualquier afirmación de que un nombre en la lista está necesariamente relacionado con un objetivo o un objetivo potencial de Pegasus es errónea y falsa", ha señalado NSO en un comunicado publicado en su página web, donde han criticado la "reciente campaña mediática planificada y bien orquestada e impulsada por grupos de interés especiales".

En este sentido, la compañía ha incidido en que la lista publicada "no es una lista de objetivos o potenciales objetivos de Pegasus" y que "los números de la lista no están relacionados" con la empresa.

"NSO es una empresa de tecnología. No operamos el sistema ni tenemos acceso a los datos de nuestros clientes", ha detallado, antes de puntualizar que, no obstante, los clientes "están obligados" a proporcionar a la compañía "dicha información durante las investigaciones". Asimismo, ha garantizado que investigará "a fondo" cualquier prueba "creíble" de uso indebido de sus tecnologías.

"Debido al total desconocimiento de los hechos, NSO anuncia que ya no responderá a las consultas de los medios sobre este asunto y que no participará en la campaña viciosa y calumniosa", ha remachado la compañía.

"NSO continuará su misión de salvar vidas, ayudar a los gobiernos de todo el mundo a prevenir ataques terroristas, acabar con las redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, localizar a niños desaparecidos y secuestrados, localizar a los supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y proteger el espacio aéreo contra la entrada de drones peligrosos", ha zanjado.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul o el del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.

La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

NSO ya había asegurado que revisa en profundidad los historiales de sus potenciales clientes --gobiernos, generalmente-- y ha negado que se haya hecho un uso "malicioso" del software.