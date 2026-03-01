La Guardia Revolucionaria iraní asegura que son ya 560 los militares estadounidenses muertos o heridos

Archivo - Imagen de archivo de varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán - Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo de que son ya 560 los militares estadounidenses muertos o heridos en los ataques con misiles y drones lanzados en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre suelo iraní.

"Los ataques contra las bases estadounidenses se han saldado con la muerte o heridas para 560 soldados estadounidenses, hasta ahora", ha informado la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

En particular, han destacado que hay 40 muertos y 60 heridos en la localidad israelí de Haifa como consecuencia de estos ataques, en los que también habría participado la aviación iraní.

El comunicado señalado que la séptima y octava oleada de ataque han sido lanzadas este domingo en el marco de la Operación Promesa Verdadera, como denominan las autoridades iraníes al fuego de represalia contra Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria asegura que hay informes de "continuo sonido de sirenas y movimiento de ambulancias dentro de las bases estadounidenses e israelíes" que han causado "un estado de confusión y crisis psicológica". "La presión militar seguirá con el fin de apretarles aún más la soga", ha resaltado.

Para ello continuarán con los ataques con misiles y drones y prometen "informar al pueblo iraní de los resultados de las operaciones" y los "logros ofensivos".

En concreto menciona las bases Alí al Salem y Mohamed al Ahmad en Kuwait, la base de Mina Salman de Bahréin y ataques contra tres petroleros propiedad de Estados Unidos y Reino Unido que estaban en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz.

También ha dado cuenta de la "completa destrucción" de un radar THAAD del sistema de defensa antimisiles israelí en Al Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo informa del derribo de 22 drones "enemigos" sobre territorio iraní desde el inicio de los ataques, la mayoría de tipo Hermes. Irán ha publicado imágenes de lo que sería el derribo de un dron MQ-9 Reaper.

Hasta el momento el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha confirmado tres militares estadounidenses muertos, pero no da información alguna sobre el lugar de estas muertes o sus circunstancias.