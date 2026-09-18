La Guardia Revolucionaria mata a dos presuntos miembros de un grupo extremista suní en el sureste de Irán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria ha matado a dos presuntos miembros del grupo extremista suní Jaish al Adl en una operación llevada a cabo en la ciudad de Zahedán, capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país asiático.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim, la operación se ha saldado con un tercer sospechoso herido y detenido durante el tiroteo, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre las fuerzas de seguridad.

Jaish al Adl fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.

Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.