La Guardia Revolucionaria reivindica ataques en Tel Aviv como represalia por la muerte de Alí Lariyani

El ataque de un misil iraní deja dos muertos en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles una serie de ataques contra Tel Aviv, donde esta noche se han registrado al menos dos muertos, como represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo enmarcado en la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Estos ataques sobre Tel Aviv han impactado "contra más de un centenar de objetivos militares y de seguridad", ha señalado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a este órgano militar, que ha asegurado que los bombardeos sobre la ciudad israelí son una "venganza" por la muerte de Lariyani, asesor de seguridad del difunto líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y una de las figuras más influyentes en la cúpula de Irán.

A lo largo de la noche, el Ejército israelí ha emitido varios comunicados en los que ha informado sobre el "lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí".

Como consecuencia de uno de estos ataques, un hombre y una mujer han muerto por heridas graves de metralla en Ramat Gan, a las afueras de Tel Aviv, según han confirmado los servicios de emergencias israelíes. Las víctimas eran un matrimonio septuagenario, alcanzado por el misil iraní mientras se dirigían a un refugio antibombas, ha apuntado el diario israelí 'Times of Israel'.

La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha sido confirmada esta noche por el presidente iraní, Masud Pekeshkian, que ha definido a Lariyani como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica".

Además, la Guardia Revolucionaria ha confirmado también la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, horas después de que el Ejército israelí haya anunciado el asesinato de ambos en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán.