La guerra en Ucrania eleva los precios y ahonda en la escasez de alimentos en Siria, según Oxfam Intermón

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Oxfam Intermón ha alertado de que el conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania afecta a la crisis alimentaria de Siria al elevar los precios y ahondar en la escasez de comida en la nación del Levante Mediterráneo.

La organización ha puesto de manifiesto que, once años después del inicio del conflicto en Siria, ahora seis de cada diez personas del país no tienen garantías de si podrán satisfacer sus necesidades alimentarias en un contexto en el que los precios de los alimentos se han duplicado en el último año.

Al conflicto nacional se le ha sumado en los últimos tiempos no solo la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, sino también la crisis bancaria en Líbano y la reciente coyuntura humanitaria provocada por la guerra en Ucrania.

Así pues, Oxfam ha entrevistado a 300 personas en zonas del país controladas por el Gobierno de las cuales cerca del 90 por ciento ha reconocido que solo puede permitirse comer pan, arroz y, en ocasiones, algunas verduras.

"La población está al borde del abismo por el colapso de la economía. En los alrededores de Damasco (la capital), la gente hace cola durante horas para conseguir pan subvencionado en las panaderías estatales, mientras que los niños rebuscan restos de comida", ha lamentado el director de Oxfam Intermón en Siria, Moutaz Adham.

La situación en Siria es tal que, en su búsqueda por hacerse con alimentos, las familias recurren a medidas extremas que van desde el endeudamiento hasta acordar el matrimonio de sus hijas menores, pasando por desescolarizar a los menores para que trabajen o reducir el número de comidas diarias.

Todo esto en un contexto en el que nueve de cada diez personas viven en condiciones de pobreza, el porcentaje de desempleo es de casi el 60 por ciento y el salario mínimo es de apenas 26 dólares al mes, menos de 25 euros.

Al igual que otros muchos países, Siria depende de Rusia a la hora de importar trigo por lo que, a raíz de la guerra con Ucrania, el Gobierno sirio a comenzado a racionar las reservas de este y otros alimentos ante el temor de la escasez y el aumento de los precios.

Hala, una de las personas entrevistadas por Oxfam, ha reconocido que no tiene sentido pensar en el día de mañana si en el presente ni siquiera puede saber si podrá poner alimentos sobre la mesa para su familia.

"Trabajo trece horas al día para alimentar a mi familia pero no parece ser suficiente. A veces me gustaría que el día tuviera más de 24 horas para poder trabajar más. Estoy agotado y no sé cómo voy a sobrevivir a esta dura vida con mi familia", ha explicado Majed, un sirio de una zona rural cercana a Damasco.

En este contexto, Oxfam Intermón ha instado a la comunidad internacional a que enfoquen parte de sus esfuerzos en financiar programas de recuperación y protección social, a la par que impulsa programas de programas urgentes de respuesta frente al hambre para salvar vidas.