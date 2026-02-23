Guterres denuncia un agravamiento de la guerra en Ucrania al inicio de su quinto año

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/UN Photo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado el "inaceptable" agravamiento de la guerra en Ucrania, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la ofensiva a gran escala rusa contra su vecino.

"Es sencillamente inaceptable", ha afirmado Guterres en un comunicado en el que recuerda que los civiles se llevan la peor parte del conflicto. De hecho, destaca que 2025 fue el año con el mayor número de civiles muertos en Ucrania.

"Esta es una guerra devastadora, una mancha en nuestra conciencia colectiva y sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales", ha advertido.

Por ello, Guterres reitera su llamamiento a "un alto el fuego inmediato, completo e incondicional" como primer paso para una paz "justa, duradera e integral".

"Para que la paz sea justa debe cumplir con la Carta de la ONU, el Derecho Internacional, las resoluciones relevantes de la ONU y respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", ha matizado.