Guterres denuncia la escalada de violencia en Oriente Próximo y recalca que la negociación es "la única vía"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión de la institución. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado este martes su "profunda preocupación" por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, tras el intercambio de ataques entre Israel e Irán, insistiendo en que "la única vía" es el diálogo y la negociación entre las partes.

"Me preocupa profundamente la nueva escalada de violencia en Oriente Próximo. Todos los ataques deben cesar de inmediato. Los alto el fuego en el Líbano, Irán y Gaza deben respetarse plenamente", ha indicado en un mensaje en redes sociales sobre la mayor escalada bélica desde el alto el fuego del pasado abril pactado entre Estados Unidos e Irán.

Así las cosas, Guterres ha reclamado dejar de lado "cualquier medida que pueda socavar los esfuerzos diplomáticos en curso". De esta forma ha subrayado que "no existe una solución militar" a los conflictos en la región y que "la única vía para avanzar es a través del diálogo y las negociaciones".

Es por ello que ha hecho un llamamiento a todas las partes a "que trabajen en pro de soluciones diplomáticas que promuevan la paz y la seguridad regionales e internacionales".

Asimismo el ex primer ministro luso ha cargado contra la decisión de Israel de cerrar los pasos fronterizos hacia Gaza, insistiendo en que apruebe la "reapertura inmediata" de todos los pasos fronterizos para garantizar "el paso rápido, seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a gran escala en toda Gaza".

Según ha recalcado, "debe respetarse el ejercicio de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el Derecho Internacional", recordando la obligación de los países de cumplir con las premisas del Derecho Internacional y de tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.