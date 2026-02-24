Guterres denuncia violaciones de DDHH "generalizadas" tras cuatro años de guerra en Ucrania

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "las violaciones de los Derechos Humanos" han sido "generalizadas" durante los cuatro años de guerra en Ucrania y ha asegurado que el conflicto "sigue siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva".

"El coste humano es catastrófico. A pesar de esfuerzos diplomáticos sin precedentes, el año pasado fue el más letal para la población civil ucraniana desde 2022. Más de 15.000 civiles han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 41.000 heridos", ha indicado durante su discurso, leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo.

Guterres ha expresado que "la situación de los niños ucranianos es particularmente grave". "Más de 3.200 niños han sido asesinados o heridos. Más de un tercio de los menores ucranianos siguen desplazados y se estima que 2,2 millones necesitan asistencia humanitaria", ha argumentado.

En otro punto del discurso, el secretario general de la ONU se ha referido a los casos de violaciones generalizadas de Derechos Humanos, como la tortura, la violencia sexual e incluso ejecuciones de prisioneros de guerra y detenidos civiles. "Estos actos han pasado prácticamente sin rendición de cuentas", ha expresado.

Guterres también ha puesto el foco en los recientes ataques a gran escala que han matado y herido a decenas de civiles, además de privar a millones de personas de electricidad, calefacción y agua durante "tiempos prolongados", incluyendo en la capital, Kiev.

"A temperaturas bajo cero, los ataques a los sistemas de electricidad, calefacción y agua convierten el acceso a servicios básicos en una cuestión de vida o muerte. Los civiles en la Federación de Rusia también se ven cada vez más afectados por los ataques ucranianos", ha apuntado.

En este sentido, ha reiterado que el Derecho Internacional es "inequívoco" al determinar que "los ataques contra civiles e infraestructuras civiles están estrictamente prohibidos". "Insto a ambas partes a que apliquen una moratoria inmediata a todos esos ataques", ha subrayado.

Por otro lado, el secretario general de la ONU ha detallado que los combates en curso "plantean riesgos directos para las operaciones de las instalaciones nucleares ucranianas". "Este juego de la ruleta nuclear, que no tiene sentido, debe terminar inmediatamente", ha dicho, trasladando sus felicitaciones a los equipos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por su trabajo.

Guterres también ha afirmado que pese al acceso limitado y el deterioro de la situación de seguridad, los equipos de la ONU siguen trabajando para "reparar la infraestructura dañada, mantener a la gente abrigada y sostener servicios críticos".

El secretario general --que ha acogido "con beneplácito" los intercambios de prisioneros y ha pedido que sean tratados de conformidad con las leyes internacionales-- ha pedido además "medidas concretas para desescalar los combates sin demora y crear el espacio para la diplomacia".

"Cuanto más dure esta guerra, mayor será el sufrimiento y mayores los riesgos para la paz y la seguridad regionales e internacionales", ha avisado, añadiendo que todo acuerdo de paz "debe ser justo, duradero y amplio", además de estar en línea con el Derecho Internacional, incluyendo las resoluciones y la carta de la ONU.

Guterres también ha reiterado que un potencial acuerdo "debe defender la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. "Basta de muerte. Basta de destrucción. Basta de vidas rotas y futuros destrozados", ha aseverado.

Por ello, ha afirmado que es "hora" de que las partes lleguen a un "cese del fuego inmeditato pleno e incondicional", un acuerdo que sería "el primer paso hacia una paz justa que salve vidas y ponga fin al sufrimiento sin fin".