Guterres insta a continuar con las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este jueves que prosigan las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, después de que los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido iniciaran el proceso para reactivar las sanciones contra el país centroasiático alegando que estaba "incumpliendo significativamente sus compromisos".

Guterres ha instado a los participantes del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y al Consejo de Seguridad de la ONU "a continuar las negociaciones para encontrar una solución diplomática que garantice el carácter pacífico del programa nuclear iraní y genere beneficios económicos para el pueblo iraní", según ha dicho el portavoz del jefe de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

Además, ha acogido "con satisfacción cualquier esfuerzo" de cara a "encontrar una vía hacia la paz" y "evitar una mayor escalada" en los próximos 30 días, plazo que abre el proceso 'snapback', que permite reactivar las sanciones retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015.

En este sentido, Guterres ha subrayado la "necesidad de redoblar los esfuerzos para evitar un nuevo conflicto militar" y ha hecho un llamamiento para "que se priorice el diálogo para abordar las preocupaciones relacionadas con el programa nuclear iraní y la seguridad regional en general".

La 'troika' europea ha notificado al Consejo de Seguridad de la ONU sobre su decisión de reactivar las sanciones contra Teherán, considerando que "sigue representando una clara amenaza para la paz y la seguridad". Estados Unidos e Israel han aplaudido la decisión, mientras que Irán ha amenazado con responder ante la "injustificada" acción que, asegura, "socavará" la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).