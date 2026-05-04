Guterres insta a Irán a garantizar, "como mínimo", la atención médica "urgente" a Narges Mohammadi, encarcelada

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades de Irán que garanticen, "como mínimo", la atención médica urgente que requiere la activista Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra hospitalizada desde el pasado viernes por un problema cardíaco durante su huelga de hambre contra las condiciones de su detención.

Guterres ha mostrado "su preocupación" ante el estado de salud de Mohammadi, por lo que ha insistido a Teherán en que "se asegure de que reciba, como mínimo, la atención médica urgente" que esta requiere.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric, tras confirmar que desde el organismo están "al corriente" del deterioro de salud de Mohammadi.

Sus declaraciones llegan después de que los allegados de la defensora de Derechos Humanos reclamaran el pasado viernes que Mohammadi sea trasladada a la capital iraní, para que sea sometida a una angiografía y pueda obtener así un diagnóstico completo dados sus antecedentes.

La activista, ingresada en la Unidad de Atención Coronaria de un hospital de la ciudad de Zanjan, sigue "inestable", recibe un suministro adicional de oxígeno, su presión sanguínea sigue siendo elevada y padece náuseas, según publicó entonces su fundación en redes sociales.

Mohammadi inició una huelga de hambre en febrero de este año para protestar por las condiciones de su detención. La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el pasado 12 de diciembre en un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en "extrañas circunstancias".

La activista se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.