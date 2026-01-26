Guterres pide avanzar en los acuerdos para Gaza tras la recuperación del último cuerpo israelí

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este lunes avanzar en los acuerdos para el futuro de la Franja de Gaza tras la recuperación del último israelí fallecido que quedaba en el enclave palestino desde los ataques del 7 de octubre de 2023, que desató la ofensiva militar que ha dejado más de 71.600 palestinos muertos.

"La plena aplicación de los acuerdos de alto el fuego en Gaza es absolutamente crucial. (Guterres) insta a todas las partes a avanzar de buena fe y sin demora en las fases posteriores, a facilitar el acceso humanitario sostenido y sin trabas, incluso a través del cruce de Rafá, y a respetar el Derecho Internacional Humanitario", ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres, que ha acogido "con satisfacción" la noticia y ha expresado sus condolencias a las familias, ha exigido "una vez más a todas las partes interesadas a establecer una vía política creíble para poner fin a la ocupación, reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino que lleve a una solución de dos Estados".

El Ejército de Israel ha confirmado que ha recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que había sido llevado a Gaza por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El cuerpo estaba en un cementerio del norte de la Franja de Gaza dentro de la Línea Amarilla, la línea de repliegue del Ejército israelí conforme al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.