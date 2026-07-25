Guterres realiza una visita histórica a Siria, la primera de un secretario general de la ONU desde 2009

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha llegado este sábado a Siria en el marco de una histórica visita, la primera de un jefe de la ONU desde 2009, antes de que comenzara la guerra civil en el país.

El ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, ha recibido a Guterres y a su delegación en el aeropuerto internacional de Damasco, en la capital, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias SANA.

Desde allí, está previsto que el secretario general de la ONU muestre su apoyo al proceso de transición en Siria, en el marco de una visita que se prevé que se alargue durante tres días y que se produce más de un año después de que las nuevas autoridades del país, encabezadas por Ahmed al Shara, derrocaran al expresidente Bashar al Assad.

Guterres se ha convertido así en el primer jefe de la ONU en visitar Siria desde Ban Ki Moon en 2009. Desde que Al Shara asumió el poder, la comunidad internacional ha instado a las nuevas autoridades a construir instituciones sólidas y eficaces y a establecer un sistema de gobernanza que incluya todos los componentes de la sociedad siria, con especial hincapié en la representación de las minorías.

Ahora, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha indicado que el objetivo no es solo recuperarse de más de trece años de guerra sino "sentar las bases para un futuro más estable e inclusivo para todos los sirios".

En este sentido, ha destacado que Guterres reafirmará durante su viaje "el papel de Naciones Unidas", que es el de "acompañar y prestar ayuda al pueblo sirio" para lograr sus objetivos.