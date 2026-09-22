Guterres se reúne en Nueva York con Delcy Rodríguez para abordar el camino "hacia una democracia plena" en Venezuela

Reunión el 21 de septiembre de 2026 entre el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (derecha), y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (izquierda) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha reunido en las últimas horas en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodrígez, para abordar la situación políticas y económica en el país y el camino "hacia una democracia plena" tras la captura en enero del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos en la capital, Caracas.

"Ambos abordaron las reformas económicas en curso, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo, la cooperación entre la ONU y Venezuela, incluido en materia de derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena", ha dicho la Secretaría General de Naciones Unidas, que ha reseñado que durante el encuentro Guterres "expresó su solidaridad con el pueblo venezolano" tras los devastadores terremotos de junio.

Por su parte, Rodríguez ha recalcado que "Venezuela llega a Naciones Unidas con la mirada puesta en el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad y el desarrollo", al tiempo que ha destacado que su encuentro con Guterres ha servicio para "conversar sobre los grandes desafíos que enfrenta el mundo y la importancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación y el entendimiento entre las naciones".

"Reafirmé la voluntad de seguir construyendo caminos de diálogo y cooperación, en favor de la paz y el bienestar de nuestros pueblos", ha dicho la presidenta encargada, quien aseguró el lunes tras su llegada a Nueva York que su intención es "llevar la voz de Venezuela" a la 81º Asamblea General de Naciones Unidas, cuyos debates arrancan este martes.

Está previsto que durante su viaje Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la asamblea, tal y como indican fuentes del Gobierno estadounidense. Este encuentro sería el primero entre líderes de ambos países desde el que tuvo lugar en 2015 entre Maduro y el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas el pasado mes de marzo tras siete años de ruptura y tan solo unos meses después de la operación del Ejército de Estados Unidos para capturar a Maduro, en la actualidad encarcelado junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión de Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.