Guterres visita Líbano para mostrar su "solidaridad" en plena oleada de ataques de Israel

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aterrizado este viernes en Líbano para mostrar su "solidaridad" a medida que continúan los ataques del Ejército de Israel en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en el marco de la ofensiva contra Irán.

"Acabo de aterrizar en Beirut en una visita de solidaridad con el pueblo libanés. No han elegido esta guerra, se han visto arrastrados a ella", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales tras su llegada al país.

Guterres, que visitó el jueves Turquía, ha manifestado que la ONU "no derrochará esfuerzo alguno en su intento de sentar las bases para un futuro pacífico que tanto merecen Líbano y la región al completo".

La víspera, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que su Gobierno trabaja "día y noche" para detener una guerra que los libaneses no desean y "no han elegido", un conflicto que ha dejado en el país cerca de 700 muertos por los ataques de Israel. Datos del Ministerio de Información libanés apuntan a que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres.