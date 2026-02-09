Hallados los cadáveres de diez trabajadores de una empresa minera canadiense secuestrados en México

Archivo - Varios vehículos de la Policía mexicana en Sinaloa (archivo) - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SINALOA (MÉXICO)

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han localizado los cuerpos sin vida de los diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, México.

Hasta tres de los cadáveres hallados en una fosa clandestina han sido ya identificados y corresponden a José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar, según recogen medios mexicanos.

"Vizsla ha sido notificada por algunas familias de nuestros compañeros, quienes fueron privados de la libertad en el sitio del proyecto de la compañía en Concordia, Sinaloa, que han sido localizados sin vida", ha publicado la empresa en un comunicado.

"Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, asi como a toda la comunidad de Concordia", ha afirmado el presidente y director general de Vizsla, Michale Konnert.

"Nuestros esfuerzos se concentran en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias", ha añadido Konnert.