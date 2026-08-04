Hallan cuatro cuerpos en una fosa de personas desaparecidas durante la guerra de Kosovo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro interino del Interior kosovar, Xhelal Sveçla, ha informado de que los equipos forenses han encontrado los restos mortales de cuatro personas presuntamente desaparecidas durante la guerra de Kosovo en una fosa común ubicada en la localidad de Jabuka, ubicado en el municipio de Zubin Potok, en el norte del territorio.

"Hasta el momento, se han descubierto al menos cuatro personas que, tras ser ejecutadas, fueron arrojadas a una fosa de arcilla. Las investigaciones sobre los criminales que cometieron este crimen continuarán", indicó a última hora del lunes el ministro en declaraciones a la prensa recogidas por 'Koha Ditore'.

La presidenta interina de Kosovo, Albulena Haxhiu, ha trasladado su "pleno apoyo" a las instituciones, a los equipos y los expertos forenses que trabajan "con dedicación y profesionalidad" para "esclarecer el destino de las personas desaparecidas por la fuerza".

"Cada fosa descubierta representa un paso hacia la verdad, pero también sirve para recordar que las heridas de la guerra permanecen abiertas hasta que se encuentra a la última persona desaparecida y se lleva ante la justicia a los responsables de estos crímenes", expresó a última hora del lunes en sus redes sociales.

Las excavaciones arrancaron el pasado martes en la localidad de Kalluder e Vogel, cerca de Jabuka, donde se cree que hay 23 cuerpos pertenecientes a médicos, profesores y activistas de Derechos Humanos que fueron secuestrados y desaparecidos forzosamente en la ciudad de Mitrovica en abril de 1999.

La Fiscalía y la Policía de Kosovo anunciaron el domingo el descubrimiento de una nueva fosa en Jabuka, que se encuentra a unos 10 kilómetros de las zonas de excavación de Kalluder e Vogel. Los trabajos forenses podrían prolongarse durante semanas o meses.

Hasta el día de hoy, más de 1.500 víctimas de la guerra de Kosovo (1998-1999) siguen desaparecidas, la mayoría de ellas albanesas, si bien el total incluye también a personas de etnia serbia, romaní y otras minorías locales.