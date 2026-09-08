Hamás acusa a Israel de "borrar pruebas" aprovechando la retirada y trituración de escombros en la Franja de Gaza

Archivo - Miembros de la Defensa Civil Palestina trabajan para recuperar cuerpos de entre los escombros de una casa familiar en el barrio de Zeitún, en el este de la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido este lunes de que Israel estaría intentando "borrar las pruebas de los brutales crímenes cometidos" contra los palestinos de la Franja de Gaza mediante la retirada de escombros "habida cuenta de la presencia de los cadáveres de miles de personas desaparecidas y de las pruebas materiales de los crímenes de genocidio" que atribuye a Israel en el transcurso de dos años.

"Denunciamos los intentos del gobierno ocupante (Israel) y su Ejército de destruir las pruebas de los crímenes brutales cometidos contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, mediante la retirada, la trituración y el traslado de escombros, habida cuenta de la presencia de los cadáveres de miles de personas desaparecidas y de las pruebas materiales de los crímenes de genocidio cometidos por la ocupación a lo largo de dos años", reza el comunicado en cuestión de Hamás, recogido por el diario 'Filastín', próximo al grupo.

Por ello, ha denunciado que "la manipulación" de estos lugares y de los cadáveres y pruebas que contienen "constituye una violación del Derecho Internacional y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exige la conservación de las pruebas".

Al hilo, la milicia ha agradecido la advertencia emitida horas antes por la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien ha subrayado precisamente que la retirada de escombros de la Franja de Gaza por parte de Israel "no debe destruir las pruebas de crímenes internacionales" en el marco de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En este contexto, Hamás ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional (TPI) "para que adopten medidas urgentes con el fin de proteger estos lugares y para que envíen equipos de investigación internacionales y expertos forenses que supervisen la recuperación de los cadáveres, así como la documentación y la conservación de las pruebas".

"Acelerar la retirada de escombros y la reconstrucción de la Franja de Gaza es una necesidad humanitaria y nacional urgente, así como un derecho inherente de nuestro pueblo", ha afirmado el grupo, antes de reivindicar que "debe hacerse de manera que se garantice la recuperación de los cadáveres de los desaparecidos y la conservación de las pruebas, y se impida que la ocupación aproveche estas operaciones para borrar las huellas de sus crímenes y eludir su responsabilidad".