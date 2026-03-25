Hamás acusa a la Junta de Paz para Gaza de "favorecer la agenda" de Israel e ignorar sus violaciones del alto el fuego

El director ejecutivo de la Junta de Paz, Nickolai Mladenov - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este miércoles al director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, de "favorecer la agenda de la ocupación", después de que este haya dado por "prácticamente completada" la primera fase del plan para la Franja de Gaza pese a que cerca de 700 palestinos han muerto a causa de ataques de Israel desde que fuera alcanzado el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025.

"Mladenov intentó cambiar el curso de los acontecimientos para favorecer la agenda de la ocupación, especialmente porque ignoró por completo que la ocupación no cumplió con sus obligaciones en la primera fase y no ofreció garantías reales para el cumplimiento de ninguno de los compromisos futuros", ha señalado el portavoz de Hamás, Basem Naim, aludiendo a la comparecencia de este martes del diplomático búlgaro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En particular, el portavoz de la milicia palestina ha criticado que Mladenov haya hablado "de violaciones del alto el fuego sin mencionar quién viola el acuerdo, es decir, Israel". "Mladenov amenaza a nuestro pueblo con un regreso a la guerra en nombre de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y su Gobierno, a pesar de ser un enviado de 'paz'", ha declarado en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín', vinculado a Hamás.

Naim ha lamentado que Mladenov "ignore por completo los detalles sobre la magnitud de las violaciones, entre las que destacan la muerte de más de 750 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo y los 1.800 heridos, así como la prohibición de la entrada de materiales de reconstrucción, el incumplimiento del acuerdo sobre la apertura del cruce de Rafá y la eliminación de la 'línea amarilla'", la demarcación a la que se habían retirado los militares israelíes en vitud del acuerdo alcanzado el 10 de octubre.

Así, ha considerado que el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza "intentó mostrarse más monárquico que el propio rey" durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y ha denunciado que éste "intentó vincularlo todo con el tema de las armas, incluyendo (...), la retirada israelí y la reconstrucción" del enclave palestino.

Esta condicionalidad de las siguientes etapas al desarme de Hamás, ha indicado, está "en contra del acuerdo de Sharm el Sheij y la resolución 2028 del Consejo de Seguridad, e incluso del propio plan de (el presidente estadounidense Donald) Trump".

"Este escenario se ha repetido durante décadas por parte de todos los enviados internacionales, que buscan promover sus propios intereses a expensas de nuestro pueblo y sus derechos legítimos, y congraciarse con estadounidenses e israelíes", ha aseverado en una nota en la que ha rechazado unas "acciones (que) solo han provocado desastres y han envalentonado a los israelíes para persistir en su brutalidad y fascismo, sin aportar seguridad ni estabilidad a nadie en la región".

En la víspera, Nickolai Mladenov dio por "prácticamente completada" la primera fase del plan para Gaza, en un discurso en el reiteró que "la reconstrucción solo podrá llevarse a cabo una vez hayan sido certificadas las fases de desarme". "La realidad de los últimos 20 años demuestra que el desarme verificado y una gobernanza palestina responsable no compromete la seguridad", aseveró.