Hamás denuncia el cierre continuo de Rafá bajo "pretextos de seguridad endebles" de Israel

Grupo de pacientes viaja para ser evacuados desde el paso fronterizo de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este martes a Israel de querer "reforzar el asedio" sobre la Franja de Gaza, donde el paso fronterizo de Rafá, en el sur del enclave palestino, permanece cerrado "bajo pretextos de seguridad endebles" desde que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu lanzara hace once días una ofensiva sorpresa junto a Estados Unidos contra Irán, que ha respondido con ataques contra sus vecinos del golfo Pérsico.

El portavoz de la milicia palestina, Hazem Qassem, ha considerado que el cierre continuado del cruce de Rafá "confirma la intención de la ocupación de reforzar el asedio impuesto a la Franja de Gaza", alegando que esta decisión de las autoridades israelíes "impide a decenas de miles de heridos viajar y recibir su derecho natural a recibir tratamiento" y advirtiendo de que "puede causar la muerte de decenas de personas como consecuencia de la privación de un tratamiento adecuado fuera" del enclave "a la luz de la destrucción del sistema sanitario en (su) interior".

"El cierre continuado del paso fronterizo de Rafá por parte de la ocupación sionista, bajo pretextos de seguridad endebles y mentiras, representa una violación flagrante y grave del acuerdo de alto el fuego, y un incumplimiento de las promesas hechas a los mediadores, especialmente a nuestros hermanos de Egipto", ha agregado en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín', vinculado al grupo, donde ha recordado que el cierre de Rafá "representa una clara violación de las convenciones internacionales que garantizan la libertad de circulación y la libertad de salir y entrar en sus países de origen".

Las autoridades militares israelíes decidieron el pasado 28 de febrero cerrar "hasta nueva orden" este cruce que comunica la Franja de Gaza con Egipto en el marco de los "ajustes de seguridad" tras el inicio de la ofensiva militar estadounidense e israelí sobre Irán. El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) Israel cierra el paso de Rafá "hasta nueva orden" tras el inicio de los ataques sobre Irán.