Hamás ensalza el "heroico" atropello en Cisjordania del militar e hijo del embajador de Israel en EEUU

Archivo - Ambulancia y efectivos de Magen David Adom (MDA), la Estrella de David Roja, en Israel. - MAGEN DAVID ADOM (MDA), LA ESTRELLA DE DAVID ROJA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito como una "operación heroica" el atropello el miércoles de "un grupo de soldados de la criminal ocupación israelí" en Cisjordania, un suceso que se saldó con un militar herido de gravedad, identificado posteriormente como el hijo del embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

El grupo ha señalado en un comunicado que el ataque, "llevado a cabo por uno de los héroes del pueblo", supone "una respuesta natural a los desmanes de los colonos y de los líderes de la ocupación, a sus reiteradas incursiones en la bendita Mezquita de Al Aqsa y a la profanación de los lugares sagrados islámicos".

Así, ha ensalzado la figura del responsable del atropello, que murió tras ser tiroteado por las fuerzas israelíes, y ha insistido en que se tata de "una respuesta contundente" al aumento de las incursiones de las tropas israelíes y los ataques por parte de colonos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

Hamás ha hecho hincapié en que los "crímenes" israelíes "solo supondrán más decepciones y reveses" para Israel, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los palestinos de Cisjordania para que "intensifiquen la resistencia en todas sus formas y con todos los medios a su alcance frente a la ocupación y a sus colonos, en cada palmo de la tierra ocupada".

Leiter anunció el miércoles que su hijo Neria Leiter había resultado herido de gravedad en el atropello. El presidente y el primer ministro de Israel, Isaac Herzog y Benjamin Netanyahu, respectivamente, trasladaron sendos mensajes deseando la "pronta" recuperación de Neria Leiter y mostrando su apoyo al embajador y sus familiares tras el ataque, que tuvo lugar en un puesto de control en el centro de Cisjordania.

El propio embajador israelí ha afirmado este jueves desde el Centro Médico Zedek de Jerusalén que su hijo sigue grave. "Tengo esperanza de que supere la situación y vuelva con nosotros", ha dicho, si bien ha reiterado que "su vida sigue en peligro", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Esta experiencia es diferente de la noche en la que llamaron a mi puerta", ha apuntado, en referencia a su hijo Moshe Yedidya Leiter, muerto en combate en el norte de la Franja de Gaza en noviembre de 2023, en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.