Heridas 16 personas tras un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania

Archivo - Daños materiales tras un ataque de Rusia contra Odesa, en Ucrania, en marzo de 2025 (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han resultado heridas este jueves a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades de Ucrania, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha especificado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo atacó zonas residenciales e instalaciones civiles en varias partes de la ciudad", con el distrito de Primorski como el más afectado por la andanada de ataques nocturnos.

"Un rascacielos y un edificio residencial de cinco plantas han sufrido daños aquí", ha manifestado, antes de apuntar que también hay daños materiales en "casas privadas y edificios residenciales en el centro de la ciudad", además de impactos en una guardería, un centro comercial, un hotel y un edificio administrativo.

La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las fuerzas rusas han lanzado un misil balístico Iskander y 206 drones, antes de agregar que 172 de los aparatos aéreos han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado que el misil y 32 drones han impactado en 22 puntos del país, sin más detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha manifestado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 189 drones ucranianos en las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Riazán, Samara, Saratov, Tula y Ulianovsk, sin informaciones sobre víctimas o daños.