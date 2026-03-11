Heridas cuatro personas por el impacto de dos drones en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái, en EAU

Fotografía de archivo del Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) - Europa Press/Contacto/Xia Xiao

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas este miércoles a causa del impacto de dos drones en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái, según han confirmado las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han indicado que el tráfico aéreo no ha sufrido alteraciones a causa del suceso.

La Oficina de Medios de Dubái ha señalado que "dos drones cayeron hace poco en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái, causando heridas leves a dos ghaneses y un bangladeshí, así como heridas moderadas a un ciudadano indio".

"El tráfico aéreo opera con normalidad", ha subrayado a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales, sin que por ahora haya detalles sobre quién estaría detrás del lanzamiento o sobre posibles daños materiales sobre el terreno.

Las autoridades emiratíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones lanzados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.