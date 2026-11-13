Herido en un coche bomba en Moscú un asesor de un ex primer ministro de Ucrania

Explosión de un coche bomba en la calle Kirovogradskaya, en el sur de Moscú. - Савостьянов Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un antiguo asesor del ex primer ministro de Ucrania Mikola Azarov ha resultado herido este viernes tras la explosión de un coche bomba este jueves en el barrio residencial de Chertanovo, en el sur de Moscú.

Según informa el diario ruso 'Kommersant', un aparato explosivo improvisado ha detonado en los bajos de un vehículo siendo la víctima el periodista Sergei Zavorotni, en su día portavoz del ex primer ministro ucraniano, entre 2010 y 2014 durante la Presidencia de Viktor Yanukovich, que huyó a Rusia tras la represión violenta de las manifestaciones proeuropeas conocidas como el Euromaidán.

Los datos preliminares apuntan a que la explosión se produjo por una bomba lapa, mientras que la investigación de las autoridades rusas investigan el caso como un intento de asesinato cometido de forma especialmente peligrosa, aunque no se descarta el atentado terrorista.

Este episodio se suma a una serie de ataques similares con coches bomba contra cargos militares rusos, el último este mismo jueves cuando una detonación mató a un militar ruso en San Petesburgo que supuestamente se desempeñaba como jefe de navegación del 6º Ejército de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de la Guardia de Rusia, informaron medios rusos.