Heridos cuatro hombres por arma blanca en el centro de Londres

Imagen del centro de Londres - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro hombres han resultado heridos en un ataque con arma blanca en el centro de la capital británica, Londres, por el que una mujer de 47 años ha sido arrestada, han indicado este miércoles las autoridades locales.

Las cuatro víctimas, de edades comprendidas entre 34 y 52 años, fueron trasladadas al hospital después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada alertando de un apuñalamiento en la calle Endell, cerca de Covent Garden, en el centro de la capital, alrededor de las 12.30 horas (hora local).

"Atendimos a cuatro pacientes en el lugar de los hechos y los trasladamos a todos a un centro de traumatología de referencia por carretera con carácter prioritario", ha confirmado un portavoz del servicio de ambulancias de Londres citado por el diario británico 'The Guardian'.

La Policía ha establecido un cordón policial en la calle Endell y en sus inmediaciones. Una mujer de 47 años ha sido detenida y a esta hora permanece bajo custodia policial como sospechosa de la agresión. Los investigadores apuntan a que el incidente estaría relacionado con problemas de salud mental.