Heridos cuatro soldados israelíes en un "accidente operativo" en una base del sur del país, según el Ejército

Archivo - Soldados israelíes en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este lunes de que cuatro de sus soldados han resultado heridos, uno de ellos grave, en un "accidente operativo" ocurrido en una base militar en el sur del país.

"Ayer (domingo), un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultó gravemente herido, otro con heridas moderadas y dos más con heridas leves tras un accidente operativo en una base militar al sur del país", ha señalado un portavoz militar en un breve comunicado.

Sin dar más información acerca del incidente y de su naturaleza, las FDI han señalado que los soldados heridos han sido evacuados de la base al hospital para recibir atención médica, una medida de la que "sus familias han sido notificadas".