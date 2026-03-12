Heridos seis soldados franceses por un ataque con drones contra una base en el Kurdistán iraquí

Efectivos de las fuerzas kurdas en Erbil, Irak - Europa Press/Contacto/Adrien Vautier

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis soldados franceses han resultado heridos este jueves en un ataque con drones contra una base militar conjunta con la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, los peshmerga, en el norte de Irak, han confirmado las autoridades regionales.

El gobernador de Erbil, Omid Khoshnaw, ha indicado en declaraciones a la cadena Rudaw que los soldados tienen "heridas leves", si bien cuatro de ellos "han sido trasladados al hospital", y ha confirmado que no hay víctimas entre las fuerzas kurdas.

También han confirmado esta información fuentes del Estado Mayor francés al diario 'Le Figaro', que han agregado además que los soldados "participaban en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo con socios iraquíes" en el momento del suceso.

La base se encuentra en una zona cercana a Makhmur, a 60 kilómetros de la capital kurda y situada en la gobernación de Nínive, y ha sido objeto de un ataque a las 22.30 horas (hora local, 20.30 horas en España peninsular y Baleares).

Según datos recogidos por Rudaw, al menos cinco personas han muerto y otras 24 han resultado heridas a causa de ataques de este tipo en el Kurdistán iraquí desde que el pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e interesdes de Washington en países del golfo Pérsico.