Herzog insta a los partidos israelíes a negociar "con la mente y el corazón abiertos" para evitar nuevas elecciones

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog - Tomer Neuberg/Jna Press / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha confirmado este domingo que esta semana iniciará las consultas con las formaciones representadas en la Knesset (el Parlamento israelí) para abordar la situación política tras las elecciones del pasado martes y tratar de alcanzar acuerdos que eviten una nueva convocatoria electoral.

El mandatario ha explicado que recibirá el próximo miércoles los resultados oficiales de los comicios de manos del presidente del Comité Electoral Central, Noam Sohkberg, y que a partir de ese momento abrirá la ronda de contactos en la Residencia Presidencial, cuyas puertas, ha asegurado, estarán abiertas a todos los partidos y grupos parlamentarios.

"Espero que los representantes vengan con la mente abierta y, hoy añado, con el corazón abierto", ha señalado Herzog, quien les ha instado a participar en los encuentros con voluntad de escuchar, intercambiar propuestas y buscar fórmulas imaginativas que permitan impedir que Israel tenga que celebrar otras elecciones.

El presidente ha subrayado que la campaña electoral ya ha concluido y que sus resultados constituyen una "realidad" que los dirigentes deben asumir, después de haber mantenido posiciones elevadas durante la contienda.

"Ha llegado el momento de pedir a todos nuestros líderes que dejen de trepar y afronten esta realidad", ha afirmado, recurriendo a la figura metafórica de unas escaleras para describir el papel de las consultas: "Intentaremos colocar escaleras para que nuestros dirigentes puedan bajar y enfrentarse a esta realidad de una manera ponderada y prudente".

Las palabras de Herzog llegan después de conocerse el resultado final de las elecciones de este martes en Israel, que ha confirmado al Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, como la fuerza más votada pero ha dejado tanto a su bloque como la oposición liderada Gadi Eisenkot muy lejos de la cifra mágica de los 61 escaños en la Knesset, según los últimos datos de la Comisión Electoral Central, por lo que se auguran días si no semanas de negociaciones para intentar evitar que los israelíes tengan que pasar de nuevo por las urnas.

En este contexto, el bloque opositor ha iniciado ya este jueves los contactos para coordinarse.