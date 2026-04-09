Hezbolá anuncia que seguirá atacando a Israel "hasta que cese la agresión" tras su "violación" del alto el fuego

Columnas de humo sobre Beirut tras la mayor oleada de ataques israelíes contra Líbano desde el inicio de su campaña militar - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha afirmado en la madrugada de este jueves que su campaña de ataques contra Israel y su Ejército "continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense", a modo de respuesta "a la violación del acuerdo de alto el fuego" pactado por Estados Unidos e Irán en la víspera y del que tanto Israel como la Casa Blanca han excluido a Líbano pese a que las autoridades paquistaníes, mediadoras de las negociaciones, afirmaran que sí estaba incluido en la tregua.

"En defensa de Líbano y su pueblo, y en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo, y después de que la resistencia respetara el alto el fuego mientras que el enemigo no lo hizo, los muyahidines de Resistencia Islámica (nombre empleado por Hezbolá para sí) han atacado el asentamiento de Manara (en el extremo noreste de Israel) con un bombardeo de cohetes a las 2.30 (hora local) del jueves", ha declarado el partido-milicia en un comunicado.

Al hilo, el grupo chií ha asegurado que "esta respuesta continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense" contra Líbano, tras una jornada marcada por lo que el propio Ejército israelí ha definido como su "mayor ataque" contra este país desde el inicio de la ofensiva, dejando más de 250 muertos y de 1.100 heridos.

Hezbolá ha respondido así a la negativa de Israel y Estados Unidos a aceptar la inclusión de Líbano en el alto el fuego pactado entre Washington y Teherán, pese a que el mismo primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aludiera específicamente a Líbano entre los territorios a los que se aplica el acuerdo y que múltiples líderes y organizaciones hayan reclamado su inclusión en la tregua.