Hezbolá aún ve posible una "solución diplomática" en Oriente Próximo, pero recurrirá a otras vías "si Israel no cumple"

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha defendido este sábado la legitimidad de sus acciones contra Israel y ha asegurado que aún cabe la posibilidad de alcanzar una solución pacifica, aunque no descarta emplear otras vías si Israel "no cumple".

"Si Israel no cumple y si el Estado (libanés) no logra los resultados deseados, no tendremos más remedio que recurrir a otras opciones. Israel debe saber que no obtendrá lo que quiere mediante la presión, ya sea mediante la ocupación (...) o mediante su agresión repetida. No permitiremos que nadie nos robe nuestras vidas, nuestra tierra, nuestro orgullo, nuestra dignidad y nuestro patriotismo", ha expresado el líder de Hezbolá en declaraciones recogidas por la cadena Al Manar, afín al grupo.

A este respecto, Qasem ha denunciado los anhelos expansionistas de Israel sobre Líbano, alegando que el Ejecutivo israelí "quiere ocupar y anexar territorio libanés y expandirse", alegando que es precisamente la postura de expansionista Israel y "sin límites" de Israel lo que justifica su "resistencia".

"Es un derecho legítimo y defensivo, por tanto la resistencia debe continuar. Es cierto que la resistencia previene la agresión, pero puede frustrarla e impedir que logre sus objetivos", ha apostillado.

Así las cosas, desde el partido-milicia han subrayado su compromiso inicial con un alto el fuego en la región, y se han amparado en los continuos ataques israelíes, que a su juicio "han cruzado todos los límites", para afirmar que "el Estado libanés debe enfrentarlo" y que "es responsabilidad del Estado salir del círculo diplomático en un momento determinado para enfrentar la ocupación".

En la misma línea, el dirigente libanés ha reiterado su apoyo a la cuestión palestina "a pesar de las complicaciones", pues considera que se trata asimismo de una "cuestión legítima" y que el pueblo palestino "tiene derechos y debe ser apoyado frente a la falsedad" de Israel, país al que ha tildado de "tumor canceroso en manos de Estados Unidos".

"No somos débiles ante los proyectos de Estados Unidos e Israel", ha sentenciado Qasem, que ha celebrado que "todos los cambios en la región son a favor de la causa palestina".