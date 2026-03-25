Hezbolá reivindica sus primeros ataques contra un avión y un helicóptero militar de Israel

Archivo - El secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, en una fotografía de archivo - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha reivindicado este miércoles sus primeros ataques en el marco del actual conflicto contra un avión y un helicóptero militar de Israel, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

El grupo ha indicado que el martes lanzó misiles tierra-aire contra un avión israelí y que este miércoles ha atacado un helicóptero que "intentaba aterrizar para evacuar a heridos", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá, sin que Israel se haya pronunciado sobre lo sucedido.

Las autoridades libanesas han elevado a más de mil los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.