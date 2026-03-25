Al menos una víctima mortal y once heridos en ataques de Hezbolá e Irán contra Israel

Daños en un edificio en Israel por el impacto de un proyectil - Europa Press/Contacto/Israel Hadari

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una mujer ha muerto y otras once personas han resultado heridas este martes en dos ataques contra Israel, uno en el norte del país, que ha dejado a la única víctima mortal y ha herido a dos menores después de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá anunciara el lanzamiento de cohetes hacia esa zona, y otro en el centro, donde la metralla de un misil atribuido a Irán ha herido a nueve personas.

"En el sector sur del Valle de Jule, nuestros equipos informan de una mujer de unos 30 años sin signos vitales con traumatismo multisistémico grave, a quien se declara fallecida en el lugar", ha anunciado Magen David Adom (MDA), la Estrella de David Roja, que también ha señalado que sus sanitarios han prestado atención médica "en el lugar a dos víctimas con heridas leves por metralla".

Poco antes, Hezbolá ha comunicado, según recoge la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá, el lanzamiento de cohetes y drones contra "asentamientos" y "plataformas de la Cúpula de Hierro" --el sistema de defensa antiaérea israelí-- en la región.

Asimismo, los servicios de MDA han atendido y trasladado a hospitales a nueve personas heridas en Bnei Barak, en el centro del país: "Un hombre de 23 años con heridas de metralla de gravedad moderada y 8 personas con heridas leves de bala y metralla, incluyendo 6 niños", según ha descrito el organismo.

En esta ocasión, el ataque ha sido atribuido por múltiples medios israelíes, como 'The Times of Israel', a los ataques iraníes lanzados en respuesta a la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático el 28 de febrero.

La Estrella de David Roja continúa activa durante la madrugada de este miércoles, según ha informado una portavoz a través de las redes de la institución, que ha ido precisando que no se han registrado heridos en ninguno de los últimos lanzamientos de proyectiles registrados en Israel, si bien los servicios sanitarios han atendido a "algunas personas que han resultado heridas en camino a las áreas protegidas y a aquellos afectados por ansiedad".