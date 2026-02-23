El hijo del derrocado sah insta a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatolás

Archivo - El pretendiente al trono de Irán, Reza Pahlaví (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Khaligh - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha hecho este lunes un llamamiento a la cúpula militar iraní a rebelarse contra el régimen de la República Islámica y los ayatolás para "compartir la victoria de la nación" ante la "intervención" estadounidense.

"Ahora que la probabilidad de una intervención es mayor que nunca, existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal", ha planteado Pahlaví en un comunicado.

El aspirante al trono persa ha emplazado así a los mandos militares a "elegir": "unirse al pueblo, protegeros vosotros y vuestras familias y compartir la victoria de la nación o unir vuestro destino al hundimiento de la República Islámica y caer con (Alí) Jamenei y su régimen".

Además, Pahlaví insta a la población a informarse a través de una nueva televisión, Iran National Revolution TV, con "emisiones en directo" y posibilidad de "contactar" con su "equipo especial".

"El destino de Irán depende de las decisiones que tomemos hoy. Con responsabilidad y valentía podremos escribir un nuevo capítulo de la historia de la nación iraní", ha remachado.

Pahlaví lleva en el exilio desde 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó a su padre, Mohammad Reza Pahlaví. En las últimas semanas, ha intentado capitalizar las últimas protestas por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida para posicionarse como una figura en una posible transición, si bien no parece contar con una base de apoyo.