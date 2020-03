Un hombre toma como rehenes a una treintena de personas en un centro comercial de la capital de Filipinas

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre armado ha tomado como rehenes a una treintena de personas este lunes en un centro comercial de la ciudad de San Juan, en el área metropolitana de Manila, la capital de Filipinas.

El alcalde de San Juan, Francis Zamora, ha precisado a los medios locales que el hombre que se ha atrincherado con varios de los trabajadores del centro Greenhills es un antiguo guardia de seguridad de este área comercial.

De acuerdo con el periódico digital Rappler, el secuestrador ha herido de bala a uno de los rehenes, uno de sus antiguos compañeros, pero condición es "estable" al haber sido trasladado a un centro médico.

Asimismo, Zamora ha contado que la Policía ha confirmado que el sospechoso dispone de al menos un arma de fuego y varias granadas, y que a su vez ha solicitado una reunión con la Policía y algunos de sus antiguos compañeros.

El alcalde de San Juan sospecha que el incidente puede estar relacionado con su despido, el cual se llevó a cabo tras ausentarse de su puesto de trabajo durante dos semanas sin contar con permiso para ello.

Por su parte, la Cruz Roja de Filipinas ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que tres ambulancias habían acudido al centro comercial.

Greenhills Shooting Update:

A fire truck and a rescue vehicle were also dispatched to augment the three PRC ambulances that were dispatched earlier at a hostage-taking incident in Greenhills. PRC welfare team set up a welfare desk to further assist and monitor the situation. pic.twitter.com/VRsXoKBTtb