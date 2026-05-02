Hombres armados no identificados secuestran al petrolero 'Eureka' frente a las costas de Yemen

Archivo - Imagen de archivo del petrolero Safer frente a las costas de Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Yemen ha confirmado este sábado que un petrolero ha sido secuestrado por hombres no identificados en la costa sur del país.

El barco ha sido identificado como el 'Eureka', de bandera togolesa, pero se desconoce cuántos tripulantes iban a bordo en el momento del abordaje.

Los guardacostas del gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional han deplegado petroleras desde las costas de Adén y Shabwa, estás últimas escenario del asalto, para comenzar una operación de búsqueda y rescate, según el comunicado publicado por el portal yemení South 24

La Guardia Costera ha identificado por ahora el rumbo del petrolero, que parece dirigirse a las costas de Somalia.

"A pesar de los recursos limitados y las circunstancias excepcionales, la Guardia Costera de Yemen reafirmó su compromiso de recuperar el petrolero y garantizar la seguridad de su tripulación", han añadido los efectivos de rescate.