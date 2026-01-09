HRW y AI denuncian un "patrón mortal" de la fuerzas de seguridad iraníes en la represión de manifestaciones

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado este jueves un "patrón mortal" de las fuerzas de seguridad en Irán y han pedido al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que ordene a los agentes detener el "uso ilegal" de la fuerza para disolver las manifestaciones que desde hace días se están convocando en las principales ciudades del país centroasiático contra el deterioro de la economía.

"Las personas en Irán que se atreven a expresar su ira por décadas de represión y exigen un cambio fundamental, se enfrentan una vez más a un patrón mortal de fuerzas de seguridad que disparan ilegalmente, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes en escenas que recuerdan al levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022", ha lamentado la subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy, aludiendo a las protestas que sacudieron el país tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini.

Eltahawy ha pedido al que es el máximo órgano de seguridad de Irán que ordene "inmediatamente a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegal de la fuerza y las armas de fuego" en unas movilizaciones que se han saldado con al menos 28 muertos, incluyendo a menores, si bien otras ONG y organizaciones de Derechos Humanos han registrado un mayor balance de víctimas mortales.

También se ha manifestado en estos términos el subdirector de HRW para la región, Michael Page, denunciando además "la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones", lo que "indica que el uso de tales armas para reprimir las protestas sigue estando arraigado como política de Estado".

Ambas organizaciones han apuntado tanto al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como a la Policía iraní, cuyos agentes han "utilizado ilegalmente rifles, escopetas cargadas con perdigones metálicos, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes en su mayoría pacíficos".

Además, han denunciado que las autoridades están coaccionando a los detenidos para que confiesen delitos como "provocar disturbios", por lo que han pedido la liberación "inmediata e incondicional" de todas las personas detenidas "únicamente por participar pacíficamente en manifestaciones o expresar su apoyo a ellas" y han recordado que todos aquellos que se encuentren bajo custodia "deben estar protegidos contra la tortura y otros malos tratos".

La denuncia pública llega tras haber entrevistado a 26 personas, incluyendo manifestantes, testigos presenciales, defensores de Derechos Humanos y periodistas, además de un profesional sanitario. Asimismo, han señalado en un comunicado conjunto, han revisado "declaraciones oficiales y analizado decenas de vídeos verificados, publicados en Internet o compartidos con las organizaciones".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.