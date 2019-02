HRW insta a Ankara a levantar las prohibiciones contra las representaciones públicas de temática LGBTI

Publicado 14/02/2019 7:52:35 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado este jueves a la provincia turca de Ankara, donde se encuentra la capital del país, a levantar "inmediatamente" las prohibiciones de los eventos públicos de temática LGBTI.

En noviembre de 2017, la Gobernación de la provincia de Ankara ordenó la suspensión indefinida de todos los espectáculos públicos de temática LBTI, proyecciones cinematrográficas, representaciones teatrales y mesas redondas incluidas, por "motivos de seguridad pública" bajo el estado de emergencia, que finalizó en julio de 2018.

A pesar de ello, el gobernador de la provincia aseguró que las prohibiciones seguirían en vigor sin determinar cuándo finalizarían.

"El gobernador de Ankara debe poner fin de inmediato a su prohibición de los eventos públicos organizados por la comunidad LGBTI y sus aliados", ha indicado el idrector para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson.

"Las autoridades de Ankara tienen el deber de proteger los derechos de los grupos LGBTI e imponer tales prohibiciones arbitrarias es un esfuerzo escandaloso para estigmatizar y marginar más a las personas LGBTI", ha aseverado.

Según la oficina del gobernador, estas actividades "pueden conducir al odio y la enemistad, y por lo tanto pueden suponer un peligro claro e inminente para la seguridad pública".

HRW ha recalcado que dicha prohibición es la única de todas las que el Gobierno turco impuso durante el estado de emergencia, que permanece aparentemente indefinida.

"Prohibir los eventos no violentos con afirmaciones sin fundamento y criminalizar a los ciudadanos a los ojos de la sociedad en general no es el acto de un estado que respeta los derechos y no causa más que intimidación para los grupos LGBTI que operan legalmente en todo el país", ha señalado Williamson.

"Todas las personas tienen derecho a la asociación y reunión pacífica independientemente de la identidad de género y orientación sexual", ha agregado.