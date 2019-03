HRW insta a EEUU a ofrecer a los ciudadanos venezolanos el estatus de protección temporal

Publicado 08/03/2019 7:49:25 CET

La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado este viernes al Gobierno de Estados Unidos a ofrecer el Estatus de Protección Temporal (TPS, según sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos debido a las "deterioradas condiciones" en el país.

"La crisis humanitaria en Venezuela es un caso clásico de la necesidad de una protección temporal general", ha señalado el director de derechos de refugiados de HRW, Bill Frelick. "Este no es el momento de deportar a venezolanos", ha indicado.

Según la organización, se han presentado dos proyectos a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos para ofrecer a los venezolanos el TPS durante 18 meses.

HRW ha afirmado que las autoridades venezolanas tienen la mayor responsabilidad de la crisis humanitaria que vive Venezuela y que se ha profundizado desde 2017. Además, la organización ha recalcado que durante el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Gobierno no abordó la crisis y realizó grandes esfuerzos para negar y ocultar su gravedad.

Según la ONU, más de 3,4 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años. De ellos, al menos 2,7 millones se encuentran en países de América Latina o el Caribe, pero desde 2018, más de 72.000 solicitantes de asilo se encuentran en Estados Unidos.

El TPS tiene como objetivo proteger a ciudadanos y residentes de países que se viven condiciones extraordinarias para que no puedan volver a esos lugares si no es en condiciones de seguridad.

"El estado de protección temporal es la mejor manera disponible par ofrecer protección a las personas que no se califican como refugiadas o que no buscan asilo, pero que, sin embargo, no deben volver a su país debido a las condiciones generalmente inseguras", ha subrayado Frelick.