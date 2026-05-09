HRW pide a Australia que "garantice" el proceso penal de tres supuestas integrantes de Estado Islámico

Archivo - Las mujeres esperan tras el traslado de cientos de personas desde el campo de Al Hol, en la al noreste de Siria. Decenas de miles de personas permanecieron recluidas durante años en el campo muchas de ellas acusadas de pertenecer al ISIS - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este sábado a las autoridades de Australia a "garantizar el debido proceso penal" para las tres mujeres australianas acusadas de graves delitos vinculados con Estado Islámico (EI).

"Los crímenes de lesa humanidad son crímenes internacionales graves y es importante que las autoridades australianas traten estos casos de manera apropiada desde el principio", ha declarado Daniela Gavshon , directora para Australia de Human Rights Watch.

Las autoridades australianas han acusado a dos de las mujeres de crímenes de lesa humanidad por la presunta participación en la esclavitud de mujeres yazadíes en Siria. Según la organización, se trata de un pueblo al que Estado Islámico "pretendía aniquilar mediante asesinatos, esclavitud sexual, esclavitud y tortura". La tercera está acusada de entrar en una zona de conflicto declarada y de unirse a la organización terrorista.

De esta manera y según la ley australiana, los crímenes de lesa humanidad son punibles con hasta 25 años de cárcel, por lo que HRW ha pedido que se descuenten los siete años que han pasado detenidas por las autoridades kurdas en pésimas condiciones.

"Los gobiernos tienen la obligación de actuar ante actos atroces como la esclavitud y de apoyar a las víctimas, pero también el deber de garantizar el debido proceso a los acusados y ayudar a reintegrar a los ciudadanos que regresan al país", ha aclarado Gavshon.

Paralelamente, Human Rights Watch ha reivindicado que los nueve niños que han viajado con las tres mujeres acusadas no han tenido ningún papel vinculante con Estado Islámico.

De esta misma manera, la ONG ha denunciado que la separación de sus madres "agrava una transición ya de por sí estrenaste" y ha pedido al Gobierno del primer ministro australiano, Anthony Albanese, que revele las decisiones tomadas para el bienestar de los niños.

Las fuerzas de seguridad australianas informaron este jueves de que tres mujeres procedentes de Siria fueron detenidas a su llegada al país acusadas de haber cometido actos de terrorismo y esclavitud como parte del grupo terrorista en el país de Oriente Próximo.