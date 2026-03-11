Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha enviado una delegación a Ucrania para evaluar el estado del oleoducto Druzhba --afectado, según Kiev, por los ataques rusos-- y negociar su reapertura, un nuevo motivo más de fricción en las siempre tensas relaciones entre húngaros y ucranianos con motivo de la guerra desatada por Rusia.

La delegación está encabezada por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, ha informado este miércoles el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, que ha detallado que la negociación contará con un representante de la Comisión Europea, además de las propias autoridades energéticas ucranianas y el embajador en Kiev.

"La seguridad energética proviene de mantener el acceso a recursos orientales asequibles", mientras que "una mayor diversidad de suministro proporciona mayor seguridad a los hogares húngaros y ayuda a preservar el sistema de protección de costos de los servicios públicos", ha apuntado Kovacs en sus redes sociales.

Sin embargo, desde Kiev ha minimizado la talla de esta delegación al ironizar que como cualquier turista que procede del espacio Schengen, han podido entrar en Ucrania sin necesidad de visado y puesto que no tienen reuniones oficiales marcadas no pueden ser consideradas de tal manera.

"Este grupo de personas no tiene estatus oficial ni reuniones oficiales programadas en el territorio de Ucrania", por lo que "es incorrecto llamarlos una 'delegación'", ha dicho el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji.

"Los ciudadanos de otros Estados que respeten a Ucrania y respeten las normas generales de visita, incluso con fines turísticos, pueden permanecer en el territorio de Ucrania", ha zanjado en rueda de prensa, según recoge Ukrinform.

Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación y con ello su capacidad bélica. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, principales beneficiarios de estas entregas a través del Druzhba, han advertido de que se pone en riesgo su seguridad energética.

A finales de enero, las autoridades ucraninas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas. Orbán ha apelado públicamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acelere los plazos.

En los últimos días, Hungría requisó bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro. Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba.