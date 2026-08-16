Hungría hunde dos enormes barcazas en el Danubio para evitar un nuevo apagón de la central de Paks

Central nuclear de Paks, en Hungría - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha pronosticado "días críticos" para la central nuclear de Paks, la única del país, a la espera de los resultados del hundimiento de dos enormes barcazas en las aguas del Danubio para intentar mantener el caudal del río, imprescindible para refrigerar la planta y mantener activada la generación de electricidad.

Hungría lleva luchando contra los efectos del descenso del Danubio desde hace semanas, coincidiendo con las sucesivas olas de calor que han asolado el centro de Europa. El agua del río podría bajar entre 14 y 15 centímetros en los próximos días si fracasa la operación. Cualquier descenso por debajo de los nueve centímetros implicará el apagado de las turbinas.

En un mensaje en redes sociales, Magyar ha puesto en valor el "trabajo sobrehumano" que se está realizando en Paks: las barcazas de 80 metros, dispuestas en cruz, se fijan con cables de acero de un grosor nunca probado hasta ahora y de 500 metros de longitud a pilotes de 70 cm de diámetro perforados a ocho metros de profundidad.

Además, se ha decidido la apertura este próximo lunes de la esclusa del afluente del Danubio Ráckevei-Soroksári (RSD), lo que permitirá verter 20 metros adicionales de agua por segundo al brazo principal del Danubio, con la intención de ganar otros dos centímetros.

El próximo jueves la situacion podría conocer un respiro debido a las precipitaciones que se esperan en Austria y que podrían subir de nuevo el nivel del río.