Los hutíes acusan a Arabia Saudí de bombardear el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná

Archivo - Daños en el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, tras un bombardeo de Israel contra las instalaciones en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han denunciado este lunes un bombardeo supuestamente ejecutado por el Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, sin que Riad se haya pronunciado al respecto y sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"En un acto de agresión flagrante e injusto, el criminal enemigo saudí ha atacado con varios bombardeos el Aeropuerto Internacional de Saná", ha dicho el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, quien ha afirmado que de esta forma Riad "pone fin a la fase de desescalada" para intentar lograr un fin del conflicto.

Así, ha resaltado que las autoridades saudíes "deben asumir las consecuencias de su agresión, que no quedará sin respuesta o sin castigo", según un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

El Ministerio de Exteriores de las autoridades instauradas por los hutíes en Yemen ha reseñado en un comunicado que estos bombardeos suponen "una declaración de guerra" y ha agregado que Riad "debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de este acto criminal", tal y como ha recogido la agencia estatal yemení de noticias, SABA.

"El régimen saudí descubrirá que se ha puesto en graves dificultades estratégicas y pagará un alto precio como resultado", ha indicado. "Con este paso criminal, se abre una nueva fase en la que, dependiendo de Dios todopoderoso, obtendremos nuestros derechos en su totalidad y sin compromiso", ha zanjado.

Sin embargo, el Ejército de Yemen --vinculado con las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén (sur)-- ha sido el que ha reivindicado la autoría del ataque y ha afirmado que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení", según un breve comunicado en redes sociales.

"La milicia terrorista hutí, apoyada por el régimen iraní, impidió el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de Saná e insistió en que un avión iraní violara el espacio aéreo yemení. Por consiguiente, hemos atacado la pista del aeropuerto", ha apuntado, poco después de pedir la evacuación de las instalaciones.

El suceso ha tenido lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos, previsto para el sábado, tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015.

La guerra en Yemen ha terminado por hundir al que era uno de los países más pobres del mundo en una de las peores catástrofes humanitarias en la actualidad. Los esfuerzos para impulsar un acuerdo de paz entre los rebeldes y las autoridades reconocidas internacionalmente, apoyadas militarmente por Arabia Saudí, no han permitido hasta ahora lograr un acuerdo de paz.