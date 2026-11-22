Archivo - Bombardeo en Saná, Yemen (archivo) - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las milicias hutíes de Yemen han informado este domingo de ataques con proyectiles contra la refinería de Rabigh y contra un radar de Al Dauasir, en Arabia Saudí, último episodio de los enfrentamientos entre los rebeldes y la coalición internacional liderada por Riad en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

Por su parte, la coalición que lidera Arabia Saudí ha anunciado la "intercepción y destrucción" de un dron hutí lanzado sobre el sur de Arabia Saudí.

Mientras, las fuerzas gubernamentales yemeníes han informado de 639 ataques contra los hutíes en las últimas horas, incluidos 24 ataques de la aviación, 560 disparos de obuses de artillería, 27 ataques con drones y 28 lanzamientos de lanzacohetes.

El resultado ha sido la "neutralización" de 86 mandos y miembros de la milicia hutí y la destrucción o inmovilización de 64 vehículos militares y material.

Asimismo han informado de que han repelido ataques hutíes en las provincias de Marib, Al Yauf y de Lahj, frustrado intentos de infiltración y recuperado territorio en Taiz.

Por su parte, los hutíes han denunciado 81 ataques aéreos contra la capital yemení, Saná, bajo control hutí, y contra otras siete provincias. Estos ataques han causado víctimas mortales y heridos entre la población civil, según el portavoz hutí, Yahya Sari.