Los hutíes y la coalición internacional para Yemen intercambian ataques durante las últimas horas

Archivo - Archivo - Partidarios yemeníes de la insurgencia hutí corean consignas durante una manifestación nocturna en Saná, Yemen - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional para Yemen liderada por Arabia Saudí ha afirmado este sábado que sus fuerzas han interceptado y destruido otro dron en la región oriental de Arabia Saudí, mientras los hutíes confirman haber derribado un avión de reconocimiento armado saudí mientras realizaba operaciones en su espacio aéreo.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, ha informado que en las últimas tres horas se han interceptado tres drones en la región oriental de Arabia Saudí y dos misiles balísticos que se dirigían hacia la capital, Riad.

Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, ha confirmado que los rebeldes han derribado un avión de reconocimiento armado perteneciente a los saudíes mientras realizaba operaciones hostiles en el espacio aéreo de Al Jawf, afirmando que se trata del quinto avión que los hutíes han derribado desde que comenzó la escalada.

La Defensa Civil de Arabia Saudí emitió poco antes una alerta de emergencia en Riad, la cual fue rápidamente levantada. En ella instó a los residentes a seguir cumpliendo las instrucciones de seguridad y a evitar las reuniones o las grabaciones de vídeo.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.